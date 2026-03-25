طهران رفضت المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مسؤول لم يكشف اسمه الأربعاء أن إيران رفضت خطة السلام الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

وذكرت قناة "برس تي في" التلفزيونية العامة الناطقة بالإنكليزية "كان رد فعل إيران سلبيا على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب".

وأوضح مسؤول إيراني للقناة طالبا عدم كشف هويته "ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها، وليس عندما يقرر ترامب لذلك".

لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن حتى الآن، كما لم يُدلِ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قاد المفاوضات الإيرانية الأميركية قبل الحرب، بأي تعليق.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالتا مهر وتسنيم، هذه المعلومات نقلا عن قناة "برس تي في".

وفي وقت سابق الأربعاء، صرّح مسؤولان باكستانيان رفيعا المستوى بأن بلادهما، في إطار جهود الوساطة، قدّمت لإيران خطة من 15 بندا تتضمن مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وبحسب المسؤول الإيراني الذي نقلت عنه "برس تي في"، فقد وضعت الجمهورية الإسلامية خمسة شروط لوقف الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط/فبراير بغارات جوية إسرائيلية وأميركية على إيران.

وتشمل هذه الشروط إنهاء "العدوان والاغتيالات" ضد إيران وقادتها، وإنشاء آلية فعّالة تضمن لطهران عدم استئناف الحرب من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، ووضع خطة تعويض عن الدمار الذي لحق بالبلاد، بهدف إعادة الإعمار.

تشمل هذه الشروط أيضا وقف إطلاق النار على كل الجبهات الإقليمية وضد جميع "جماعات المقاومة" - في إشارة ضمنية إلى حزب الله في لبنان - والاعتراف الدولي بحق إيران في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي للتجارة العالمية يحتل موقعا محوريا في الصراع، وتقديم ضمانات دولية بهذا الشأن.

المصدر: فرانس برس