أمير الإيزيديين: استهداف كوردستان هو استهدافٌ لكل مكونات الشعب وأطيافه

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الأمير حازم تحسين سعيد (أمير الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى)، عن استنكاره الشديد لاستهداف قوات البيشمركة وارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

مقدماً تعازيه ومواساته الحارة لذوي الشهداء الأبطال وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

مبيناً أن كوردستان كانت ولا تزال واحة جميلة ولوحة فسيفساء تضم الجميع، معتبراً أن استهدافها يعني استهداف كل المكونات وأطياف الشعب.

معرباً عن أمله بانتهاء الحرب وتوقف سفك دماء الأبرياء من البيشمركة والمدنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن لغة العنف لا تجلب غير الدمار والخراب للعباد والبلاد، وأن لغة السلام تصنع الأمل والأمن والأمان.