قاليباف يحذّر: غزو جزرنا خط أحمر وسندمّر بنية داعمي الأعداء

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحذيراً شديد اللهجة إلى الأطراف الإقليمية والدولية، كاشفاً عن رصد مخططات وصفتها طهران بـ"المعادية" لغزو إحدى الجزر الإيرانية بدعم مباشر من إحدى دول المنطقة.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أكد قاليباف أن التقارير الاستخباراتية رصدت تحضيرات لعمل عسكري يستهدف السيادة الإيرانية، واصفاً هذا التحرك بأنه "تجاوز صارخ للخطوط الحمراء".

وأعلن وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، مشدداً على أن "أي حركة معادية لن تغيب عن أعيننا".

ولم يخلُ تصريح رئيس البرلمان من تهديد مباشر للدول التي تقدم الدعم أو التسهيلات للأعمال المعادية،.

وقال: إذا اتخذ الأعداء أي خطوة عملية، فإن كافة البنى التحتية للاقتصاد والطاقة في الدول الداعمة لهم ستصبح أهدافاً لهجمات إيرانية مستمرة ولا هوادة فيها، وبشكل لن يترك مجالاً للرأفة.

تأتي هذه التهديدات في ذروة توتر إقليمي غير مسبوق، عقب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي، والتي أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بارزين.

وكانت طهران قد ردت حينها باستهداف مواقع داخل إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن "بوصة واحدة" من أراضيها.