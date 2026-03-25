إيران تهدّد باستهداف الملاحة في البحر الأحمر إذا هاجمتها واشنطن براً

أربيل (كوردستان 24)- هددت إيران باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للنفط والسلع الأخرى المتجهة إلى قناة السويس، في حال شنت الولايات المتحدة غزوا بريا، بحسب ما قال مسؤول عسكري لم يُكشف اسمه لوسائل إعلام محلية الأربعاء.

ونقلت وكالة تسنيم عن المسؤول قوله "إذا حاول العدو شن عملية برية على جزر إيرانية أو أي مكان آخر على أراضينا، أو إذا سعى إلى إلحاق خسائر بإيران عبر مناورات بحرية في الخليج .. وبحر عُمان، فسوف نفتح جبهات أخرى على نحو مفاجئ".

وأضاف أن "مضيق باب المندب من أهم المضائق الاستراتيجية في العالم، ولدى إيران الإرادة والقدرة على تشكيل تهديد حقيقي وفعّال ضده".