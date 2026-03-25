الكويت تعلن توقيف 6 أشخاص كانوا يخططون لاغتيالات ضد مسؤولين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الكويت الأربعاء توقيف ستة أشخاص قالت إنهم مرتبطون بحزب الله، متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات قيادية في الدولة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "جهاز أمن الدولة تمكّن، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكوّنة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سُحبت جنسيته".

وأضافت أنّه تم "رصد وتحديد (14) متهما هاربين خارج البلاد، (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية".

وأكدت الوزارة أنه "ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام".

وأقرّ المتهمون الذين نشرت الوزارة صورهم مرفقة بالبيان "بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي"، واستعدادهم "لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي"، بحسب البيان.

والأربعاء الماضي، أعلنت دولة الكويت توقيف 10 عناصر من حزب الله بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية" ضد منشآت حيوية في البلاد.