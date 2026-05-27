الصدر يعلن الانفكاك التام لـ "سرايا السلام" عن تياره والتحاقها بمؤسسات الدولة

أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن قرار بفك ارتباط "سرايا السلام" (الجناح العسكري التابع للتيار) عن التنظيم السياسي بشكل كامل، موجهًا بضم كافة تشكيلاتها إلى مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضح الصدر في بيان رسمي أن هذا القرار جاء "انطلاقاً من المصلحة العامة وتحاشياً للمخاطر المحدقة بالوطن"، مؤكداً أن الانفكاك سيكون "تاماً"، بحيث تلتحق السرايا بالمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية في الدولة العراقية.

وبحسب البيان، وجه الصدر بتحويل كافة الجهات المدنية التي كانت ملحقة بالسرايا إلى مشروع "البنيان المرصوص" الخدمي، مشدداً على ضرورة تجريدها من أي مظاهر مسلحة، بما في ذلك إغلاق المقرات، ومنع استخدام السلاح أو الزي العسكري أو العناوين المرتبطة بالسرايا في العمل المدني.

وفي سياق متصل، جدد الصدر دعوته لجميع تشكيلات الحشد الشعبي بضرورة الانفصال عن الأوامر "الحزبية والطائفية"، مطالباً الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها إلى الدولة، وهي النصيحة التي ذكر بأنه كان قد قدمها منذ سنوات لضمان استقرار البلاد وحصر السلاح بيد القانون.

يأتي هذا التحرك في ظل ظروف سياسية وأمنية حساسة تشهدها المنطقة، ويُنظر إليه كخطوة لتعزيز سيادة الدولة وتقوية المؤسسات العسكرية الرسمية، في إطار رؤية الصدر لمستقبل العراق السياسي تحت مسمى "التيار الشيعي الوطني".

واختتم الصدر بيانه بشكر أفراد السرايا على جهودهم السابقة، داعياً إلى الالتزام بالضوابط الوطنية والدينية الجديدة.