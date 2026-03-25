إيطاليا تعزي إقليم كوردستان باستشهاد مقاتلي البيشمركة وتؤكد: تضحياتهم لن تُنسى

أربيل (كوردستان24)- أعربت القنصلية العامة الإيطالية في أربيل، اليوم، عن خالص تعازيها ومواساتها العميقة لذوي الشهداء ولشعب وسلطات إقليم كوردستان، إثر "الفقدان المؤلم" لستة من مقاتلي البيشمركة الشجعان.

وقالت القنصلية الإيطالية في بيان لها: "في هذه اللحظات التي يسودها الحزن والأسى، نشارككم الحداد على رحيل هؤلاء الرجال الذين خدموا بكل شجاعة وتفانٍ، وانطلاقاً من شعور عالٍ بالواجب".

وأكد البيان أن التضحيات التي قدمها هؤلاء المقاتلون ستبقى خالدة ولن تُنسى، مشدداً على وقوف إيطاليا إلى جانب الجرحى في محنتهم، مع تمنياتها الصادقة لهم بالشفاء العاجل والتام.