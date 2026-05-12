كهرباء العراق تقرّ بالعجز: "صيفٌ ثقيل" بانتظار المواطنين ولا وعود بالتجهيز الكامل

أربيل (كوردستان24)- أطلقت وزارة الكهرباء العراقية تحذيرات وصفتها بالـ "صريحة" للمواطنين، مؤكدة أن الصيف المقبل سيكون صعباً للغاية نتيجة العجز المستمر في إنتاج الطاقة مقابل الارتفاع الكبير في معدلات الطلب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، قائلاً: "إن صيف هذا العام سيكون ثقيلاً على الحكومة والمواطنين على حد سواء فيما يخص ملف الكهرباء، لا سيما مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة وزيادة الضغط المسلط على الشبكة الوطنية".

وأوضح موسى أن ساعات تجهيز الطاقة في الوقت الحالي تشهد استقراراً نسبياً، لكنه استدرك بالقول: "إن الاستقرار لا يعني الاستمرارية"، مشيراً إلى أن هدف الوزارة الأساسي في هذه المرحلة هو الحفاظ على ثبات الساعات المجهزة حالياً وتجنب الانقطاعات المفاجئة، وليس الوصول إلى التجهيز الكامل (24 ساعة).

وعن الحلول الجذرية للأزمة، أكد المتحدث أن زيادة ساعات التجهيز مرهونة ببناء محطات توليد جديدة، مبيناً أن هناك عدة مشاريع ومحطات كبرى قيد التنفيذ حالياً، لكنها لم تدخل الخدمة بعد. وشدد على أن مستوى الإنتاج لن يشهد قفزة حقيقية ما لم تكتمل هذه المحطات وتدخل حيز العمل الفعلي.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه العراق من أزمة كهرباء مزمنة تتفاقم سنوياً مع حلول فصل الصيف، حيث لا يغطي الإنتاج الحالي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية للبلاد، وهو ما يؤدي عادة إلى موجة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة تراجع ساعات التجهيز في ظل درجات حرارة تتجاوز غالباً الـ 50 مئوية.