دزيي يكشف كواليس القمة بين مسرور بارزاني وأردوغان ومستقبل النفط العابر لتركيا

في حوار اتسم بالشفافية والمكاشفة عبر شاشة "كوردستان 24"، رسم سفين دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، خارطة طريق التحركات الدبلوماسية الأخيرة للإقليم، مؤكداً أن أربيل نجحت في انتزاع اعتراف دولي بدورها كركيزة للاستقرار في منطقة تعصف بها الحروب، رغم تعرضها لأكثر من 850 هجوماً عدائياً خلال الفترة الماضية.

قمة إسطنبول: ملفات الأمن والطاقة على الطاولة

كشف دزيي عن كواليس الاجتماع الموسع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحاً أن الزيارة تجاوزت البروتوكولات التقليدية لتكون "زيارة عمل" مكثفة بحضور أركان الدولة التركية (الخارجية، الدفاع، الطاقة، والاستخبارات).

وأشار دزيي إلى أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيراً وقلقاً حيال الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية في كوردستان، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية في بغداد بمسؤولياتها القانونية لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد سيادة الإقليم.

شريان الطاقة: جيهان ينتظر "ضوء بغداد"

وفي ملف يعد الأهم اقتصادياً، أكد دزيي أن المباحثات مع وزير الطاقة التركي خلصت إلى جاهزية أنقرة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان. وشدد دزيي على أن الأزمات العالمية في مضيق هرمز رفعت من القيمة الاستراتيجية لنفط كوردستان وكركوك، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب بغداد لتجاوز العقبات الفنية والقانونية التي تعيق استئناف التصدير، بما يضمن حقوق مواطني الإقليم ويدعم الاقتصاد العراقي المنهك.

رسائل إلى أوروبا: الإقليم مظلة للأمان

وتطرق دزيي إلى جولته الأوروبية التي شملت عواصم كبرى مثل باريس وفيينا وبروكسل، مؤكداً أن القادة الأوروبيين نقلوا رسائل دعم واضحة لإقليم كوردستان. وأضاف: "أوروبا تدرك أن استقرار كوردستان هو حائط الصد الأول أمام التطرف وأزمات اللجوء، وهناك تقدير عالٍ للدور الإنساني الذي لعبته أربيل في إيواء ملايين النازحين واللاجئين".

العلاقة مع طهران: احتجاج رسمي ودعوة للحوار

وبشأن التوترات الأخيرة مع إيران، كان دزيي حازماً في تأكيد أن الإقليم سلك الطرق الدبلوماسية الرسمية، حيث تم تقديم مذكرات احتجاج تدين الهجمات الصاروخية والاتهامات الباطلة. وقال: "نحن نؤمن بالجوار التاريخي ولغة الحوار، لكننا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يُستخدم الإقليم ساحة لتصفية الحسابات أو أن تُنتهك سيادته تحت ذرائع واهية".

التوسع الدبلوماسي

واختتم رئيس دائرة العلاقات الخارجية حديثه بالإشارة إلى طموح الإقليم لتعزيز تمثيله الدبلوماسي بافتتاح ممثليات جديدة في تركيا ودول عربية، مؤكداً أن مكانة كوردستان الدولية في تصاعد مستمر بفضل "دبلوماسية التوازن" التي تنتهجها حكومة الإقليم.