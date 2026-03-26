إيران تعزز دفاعاتها في جزيرة خارك تحسباً لهجوم بري أمريكي

أربيل (كوردستان24)- كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران عززت من الإجراءات الأمنية في جزيرة خارك خلال الأسابيع القليلة الماضية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إليها، وذلك تحسباً لهجوم بري أمريكي محتمل.

وأشار التقرير إلى أن طهران، وإلى جانب إرسال قوات إضافية، قامت بنشر منظومات دفاع جوي في الجزيرة، وزراعة ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات والمدرعات.

يأتي هذا التحرك في وقت من المقرر فيه وصول آلاف من جنود مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) وعناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن احتلال جزيرة خارك يعد أحد الخيارات الاستراتيجية المطروحة أمام الرئيس الأمريكي.