مديرية سد دهوك تدعو لإخلاء محيط مجرى النهر تحسباً لفيضانات محتملة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت مديرية سد دهوك، اليوم، تحذيراً عاجلاً لجميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والزراعية، دعت فيه إلى ضرورة إخلاء محيط مجرى النهر فوراً، وذلك على خلفية التوقعات الجوية بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة القادمة، واقتراب منسوب مياه السد من طاقته الاستيعابية القصوى.

وأهابت المديرية في بيانها الصحفي بجميع أصحاب المقاهي، والمطاعم، والفنادق، والموتيلات، بالإضافة إلى مستثمري ساحات وقوف السيارات والمزارعين وكل من يتواجد بالقرب من مجرى نهر سد دهوك، بضرورة الابتعاد الفوري عن حافة المجرى وإخلاء ممتلكاتهم ومعداتهم.

وأوضح البيان أن المنطقة المشمولة بالتحذير والإخلاء تمتد ابتداءً من بداية المجرى في "گلي دهوك" وصولاً إلى نهايته عند نهر "هشکەرو" من جهة حي "كاني خشمانا".

وشددت مديرية سد دهوك في ختام تنبيهها على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدة على أهمية التزام الجميع بالتوجيهات الصادرة لتفادي أي خسائر بشرية أو مادية قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه.