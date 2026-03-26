ترامب: إيران "دُمّرت عسكرياً" والولايات المتحدة في غنى تام عن "الناتو"

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس (26 آذار 2026)، انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الدول الأعضاء فيه بالتخاذل عن تقديم المساعدة في التعامل مع الملف الإيراني، في وقت أكد فيه أن إيران باتت "مدمرة تماماً" من الناحية العسكرية.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال": "إن الدول الأعضاء في حلف الناتو لم تكن متعاونة بأي شكل من الأشكال في التعامل مع أمة إيران المجنونة"، مضيفاً أن إيران الآن "قد دُمرت بالكامل على الصعيد العسكري".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده "لا تحتاج إلى أي شيء من حلف الناتو"، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة بضرورة عدم نسيان هذه "النقطة التاريخية المفصلية".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب موقف الحلف من الحرب مع إيران؛ إذ سبق ووصف "الناتو" بأنه أصبح بمثابة "شارع ذو اتجاه واحد"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة هي من تخدم الحلف دون الحصول على مقابل أو دعم موازٍ.

وكان ترامب قد قدم في وقت سابق عدة مطالب للحلف تتعلق بالصراع مع طهران، من بينها إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز لتطهير المياه من الألغام الإيرانية، إضافة إلى إرسال قوات "كوماندوز" لضرب القوات الإيرانية التي تسببت في توترات أمنية قبالة السواحل.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لوقف الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان.

يُذكر أن الرئيس ترامب قرر تعليق الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران حتى صباح السبت المقبل (28 آذار)، وذلك لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية مع طهران للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل.