مصدر لكوردستان 24: طائرة أمريكية تستهدف مقراً للحشد الشعبي في آمرلي

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24"، اليوم الخميس 26 آذار 2026، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين إلى قصف جوي.

ووفقاً للمعلومات، فإن الضربة الجوية استهدفت مقر الفوج الأول التابع للواء 63 في الحشد الشعبي ببلدة آمرلي. ونقلت القناة عن مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو قوله: "إن الطائرة التي نفذت الهجوم هي طائرة أمريكية"، مؤكداً أن القصف تسبب بأضرار مادية فقط في الموقع، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم ركز على مواقع محددة داخل مقر الفوج، فيما وصلت فرق الأمن العسكري إلى مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق دقيق في ملابساته. بالتزامن مع ذلك، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في المنطقة لضمان الاستقرار ومنع وقوع أي احتكاكات أو توترات محتملة.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق محافظة صلاح الدين، ولا سيما قضاء آمرلي، حالة من التأهب الأمني نتيجة التوترات المتقطعة التي تشهدها تلك المناطق.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تصدر هيئة الحشد الشعبي أو وزارة الدفاع العراقية أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الهجوم أو يؤكد هوية الجهة المسؤولة عنه.