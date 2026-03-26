الأرصاد الجوية في إقليم كردستان تحذر من موجة أمطار غزيرة واحتمال ارتفاع مناسيب المياه

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن توقعاتها للحالة الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة، محذرة من موجة أمطار رعدية تجتاح أغلب مناطق الإقليم، مع احتمال ارتفاع مناسيب المياه في محافظة السليمانية وإدارة كرميان.

وفقاً لبيان المديرية، ستكون أجواء الإقليم اليوم الخميس غائمة وماطرة بشكل عام، حيث من المتوقع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات "الحالوب" (البرد) في بعض الأوقات.

وأشار البيان إلى أن غزارة الأمطار ستزداد خلال ساعات الليل، وتحديداً في حدود محافظة السليمانية وإدارة كرميان، مما يرفع من احتمالية ارتفاع مناسيب المياه في تلك المناطق. كما توقعت المديرية تساقطاً خفيفاً للثلوج في المناطق الجبلية الحدودية الواقعة في شمال وشمال شرق الإقليم.

أما حركة الرياح، فستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20 كم/ساعة)، مع هبات نشطة قد تتجاوز سرعتها 35 كم/ساعة في بعض الأوقات، وسيكون اتجاهها جنوبياً شرقياً.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الخميس:

أربيل: 13 درجة مئوية

بيرمام: 11 درجة مئوية

سوران: 12 درجة مئوية

حاجي عمران: 7 درجات مئوية

السليمانية: 13 درجة مئوية

جمجمال: 13 درجة مئوية

دهوك: 13 درجة مئوية

زاخو: 13 درجة مئوية

حلبجة: 15 درجة مئوية

كرميان: 16 درجة مئوية





توقعت المديرية أن تظل السماء غائمة كلياً يوم غد الجمعة (27 آذار)، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة في معظم أنحاء الإقليم. ومع حلول المساء، تضعف فرص هطول الأمطار في أغلب المناطق، باستثناء السليمانية وإدارة كرميان اللتين ستشهدان استمراراً في الهطولات.

كما لفت البيان إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً يتراوح بين درجة إلى ثلاث درجات مئوية مقارنة بما سجلته اليوم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الجمعة:

أربيل: 12 درجة مئوية

بيرمام: 9 درجات مئوية

سوران: 10 درجات مئوية

حاجي عمران: 4 درجات مئوية

السليمانية: 11 درجة مئوية

جمجمال: 11 درجة مئوية

دهوك: 11 درجة مئوية

زاخو: 12 درجة مئوية

حلبجة: 12 درجة مئوية

كرميان: 15 درجة مئوية