مطران زاخو للكلدان يعزي رئيس الحكومة مسرور بارزاني ويشيد بتضحيات البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- وجه مطران أبرشية زاخو للكلدان، المطران فيليكس سعيد شابي، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أعرب فيها عن تضامنه العميق مع أسر شهداء وجرحى قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية.

وجاء في نص البرقية، أن المطران فيليكس سعيد شابي قدم باسمه وباسم الأبرشية خالص التعازي والمواساة لعوائل الشهداء وذوي الجرحى من قوات البيشمركة في أربيل، وإلى جميع منتسبي وكوادر القوات الأمنية في إقليم كوردستان، مؤكداً مشاطرتهم الأحزان في هذا المصاب.

وأشاد مطران زاخو في رسالته بالتضحيات الجسام التي تقدمها قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية في سبيل حماية تراب الوطن وضمان أمن المواطنين، قائلاً: "نبتهل إلى الله القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ منطقتنا وبلادنا من كل سوء وبلاء".

وفي ختام برقيته، وبالتزامن مع قرب حلول أعياد القيامة والفصح المجيد، أعرب المطران فيليكس عن أمله في أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع إقليم كوردستان والعالم أجمع.