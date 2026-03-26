الدفاع تعلن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في محافظة كركوك

اربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الدفاع العراقية الاتحادیة، اليوم الخميس، عن تمكن قطعاتها العسكرية في قيادة عمليات كركوك من رصد وإسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت تحلق في أجواء المحافظة.

وذكر بيان رسمي للوزارة، أنه "في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة (10:45) من صباح اليوم، رصدت وحداتنا طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث، اللواء الرابع والأربعين، التابع للفرقة المشاة الحادية عشرة".

وأوضح البيان أن "مفرزة من السرية الثانية في الفوج المذكور تعاملت مع الهدف بشكل فوري ومهني، حيث نجحت في إسقاط الطائرة بقرية (الفاخرة)، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر تذكر".

وأضافت الوزارة أن قوة برئاسة آمر الفوج، معززة بمفرزة من هندسة ميدان الفرقة، توجهت فوراً إلى موقع الحطام لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ومعالجة الموقف وفق السياقات الأصولية المتبعة.

واكدت الوزارة على "الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لجميع القطعات العسكرية في التصدي لأي خرق أمني أو تهديد يستهدف استقرار المناطق الواقعة ضمن مسؤوليتها"، مشددة على أن القوات المسلحة ستتعامل بحزم وقوة مع أي محاولات تهدف إلى المساس بأمن الوطن.