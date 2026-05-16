تقرير أمني مسرب يحذر من مخاطر تطرف عنيف عابر للحدود في أوروبا

أربيل (كوردستان 24) – كشف تقييم أمني مسرب للاتحاد الأوروبي عن بقاء مستويات التهديد الإرهابي "مرتفعة وحادة" داخل دول القارة، محذراً من تحولات جديدة في طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، وتنامي نشاط شبكات خارجية تسعى لتنفيذ عمليات انتقامية أو زعزعة الاستقرار الداخلي.

تحذيرات من "خلايا نائمة" وتصعيد إقليمي

وفقاً للوثيقة المكونة من 23 صفحة، والتي أعدها مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هناك مخاوف متزايدة من تفعيل "شبكات وكيلة أو خلايا نائمة" للقيام بهجمات داخل أوروبا رداً على التوترات الجيوسياسية الحالية. وأشار التقرير إلى أن الدول التي تضم جاليات دينية متنوعة تعد الأكثر عرضة لهذه المخاطر، خاصة في ظل رصد أنشطة لجماعات متطرفة تحظى بدعم خارجي وتستهدف مواقع حساسة.

خطر استقطاب القاصرين عبر الإنترنت

سلط التقرير الضوء على اتجاه وصفه بـ"المقلق للغاية"، وهو استهداف وتجنيد القاصرين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"تليغرام". ودعت التوصيات السياسية في الوثيقة إلى ضرورة إلزام هذه المنصات بالحد من "الخوارزميات" التي تسهل وصول المحتوى المتطرف للشباب، معتبرة أن الدعاية الرقمية باتت أحد المحركات الرئيسية للتهديدات الخارجية.

تداعيات النزاعات المسلحة والأسلحة المهربة

وفي سياق متصل، حذر التقييم الأمني من التبعات طويلة المدى للنزاعات المسلحة القريبة من حدود الاتحاد، مشيراً إلى أن تدفق الأسلحة الصغيرة والمتفجرات من مناطق الحرب سيشكل تحدياً أمنياً كبيراً في المستقبل المنظور. كما أعربت بروكسل عن قلقها من محاولات دخول مقاتلين سابقين ومنخرطين في أعمال قتالية إلى دول الاتحاد، مما قد يؤدي إلى تصاعد الأنشطة الإجرامية أو العنيفة، وسط توجه لفرض قيود صارمة على دخول هذه الفئات في الصيف المقبل.

تطور نمط الهجمات

وبحسب الوثيقة، شهدت طبيعة التهديدات تطوراً ملموساً؛ فبينما تراجعت القدرة العملياتية للشبكات الإرهابية المنظمة الكبرى، تزايد احتمال قيام "أفراد متأثرين بالفكر المتطرف" بتنفيذ هجمات منفردة. وتتميز هذه الهجمات بالبساطة وعدم التعقيد، حيث تعتمد على أسلحة بيضاء، أو مركبات، أو عبوات بدائية الصنع، مما يجعل من الصعب تعقبها أو إحباطها مسبقاً.

وخلص التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات المتداخلة التي تمزج بين التحريض الرقمي، والتوترات السياسية الدولية، والتداعيات الأمنية للحروب الإقليمية.



المصدر: اذاعة اوروبا الحرة