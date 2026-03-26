عراقجي يشيد بمواقف المرجعية والحكومة العراقية الداعمة لإيران

أربيل (كوردستان24)- أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى ما وصفها بـ"المواقف الحكيمة" للمرجعية الدينية والحكومة والشعب في العراق، وذلك في سياق إدانة التحركات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وذكر عراقجي في تدوينته أن وقوف العراق إلى جانب إيران في هذه الظروف يعكس "متانة الروابط" بين البلدين، معرباً عن تقديره لتقديم التعازي من الجانب العراقي في "استشهاد" قادة إيرانيين، وهو ما اعتبره دليلاً على عمق العلاقة بين الشعبين.

واختتم الوزير الإيراني تدوينته بالإشارة إلى أن "الشدائد هي التي تختبر الإخوة الحقيقيين"، في وصفٍ لطبيعة التعاون والتنسيق الحالي بين بغداد وطهران.