رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من ضغوط هائلة على الجيش مع خوضه معارك على جبهات متعددة

أربيل (كوردستان24)- حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وزراء الحكومة من أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعاني من ضغوط شديدة نتيجة نقص القوى العاملة وتزايد متطلبات العمليات، وفقًا لمصدر إسرائيلي.

وقال زامير، بحسب تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية يوم الخميس26 آذار/مارس 2026: "أطلق عشرة تحذيرات قبل أن ينهار الجيش الإسرائيلي على نفسه".

ويخوض الجيش الإسرائيلي حاليًا معارك على جبهات نشطة متعددة، تشمل إيران ولبنان وقطاع غزة وسوريا والضفة الغربية.

وقد أدى توسع العمليات العسكرية إلى زيادة الضغط على القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي. وخلال حرب غزة، أقر الجيش رسميًا بنقص حوالي 12 ألف جندي.

ويأتي هذا النقص في خضم أزمة تجنيد إجباري مستمرة. لم تُصدر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشريعًا ينظم تجنيد الشباب الحريدي، ولم تتخذ أي خطوات لتمديد الخدمة الإلزامية أو إصلاح نظام الاحتياط.

أدلى زمير بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني ​​ناقش، من بين مواضيع أخرى، تصاعد عنف المستوطنين مؤخرًا في الضفة الغربية.

في الأسبوع الماضي، صرّح رئيس الأركان بأن "الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعًا في حوادث الجرائم القومية"، وحثّ مؤسسات الدولة على التحرك لمواجهة هذه الظاهرة.

سبق أن أفادت شبكة CNN بأن الجيش الإسرائيلي حوّل كتيبة قتالية من الحدود الشمالية مع لبنان إلى الضفة الغربية وسط تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في ظل الحرب.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة