الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حزب الله ويستهدف مواقع استراتيجية في العمق الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل قيادي بارز في صفوف حزب الله اللبناني، وذلك في إطار تصعيد عسكري واسع النطاق يشهده جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان رسمي صدر يوم الخميس 26 آذار/مارس، أن سلاح الجو نفذ عملية "تصفية" استهدفت المدعو حسن محمد بشير، ووصفه بأنه قيادي ميداني بارز في منطقة "حجير".

وتأتي هذه العمليات العسكرية في لبنان، والمستمرة منذ مطلع شهر مارس/آذار الجاري، في أعقاب قيام حزب الله بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، رداً على ضربات جوية مشتركة (أمريكية-إسرائيلية) استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وفي سياق متصل، وسّعت القوات الإسرائيلية نطاق هجماتها لتطال أهدافاً في العمق الإيراني، حيث قصفت مواقع في محافظة كرمانشاه (غرباً) وأخرى في مدينة دزفول (جنوباً).

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات استهدفت بدقة "مخازن للأسلحة، ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي"، مشيراً إلى أن تدمير منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية يهدف بشكل مباشر إلى "تقليص القدرات الهجومية الموجهة نحو المدنيين في إسرائيل".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة