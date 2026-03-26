الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها لحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير الخارجية الأمريكي، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تعازي بلاده لاستشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة، مدينًا بشدة الهجمات المستمرة التي تشنها إيران والميليشيات. وفي الوقت ذاته، أشاد بدور إقليم كوردستان في تسهيل تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

يوم الخميس، 26 آذار 2026، أشار تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له، إلى أن ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، أجرى محادثة هاتفية مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

ووفقاً للبيان، قدم وزير الخارجية تعازيه ومواساته لعائلات مقاتلي البيشمركة الذين ضحوا بحياتهم في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في 24 آذار، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي الاتصال الهاتفي ذاته، أدان ماركو روبيو بشدة استمرار هجمات إيران والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق، والتي تستهدف المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء العراق.

كما ذكر البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على التسهيلات التي قدمتها من أجل وصول النفط العراقي، بما في ذلك نفط إقليم كوردستان، إلى الأسواق العالمية.