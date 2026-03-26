ترامب يمدّد مهلة حدّدها لاستهداف منشآت الطاقة في ايران: المحادثات "جيدة جدا"

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه لن يوجّه في الوقت الراهن ضربات إلى محطات الطاقة الإيرانية كان لوّح بها سابقا، وذلك تلبية لمطلب الحكومة في طهران، لافتا إلى أن المحادثات مع الجمهورية الإسلامية "تجري على نحو جيد جدا".

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "تلبية لمطلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان إعلانا مفاده أنني أمدّد مهلة انقضاء الإنذار بتدمير محطات الطاقة لعشرة أيام، وذلك حتى الإثنين الواقع فيه السادس من نيسان/أبريل 2026 الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

وأضاف "إن المحادثات تجري على نحو جيّد" خلافا لما تورده "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة" وغيرها من الجهات.

