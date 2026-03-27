فؤاد حسين: إيران تعتذر عن استهداف "البيشمركة" وتتعهد بفتح تحقيق

أربيل (كوردستان24)- كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن تلقي العراق اعتذاراً رسمياً من السلطات الإيرانية بشأن الهجوم الأخير الذي استهدف قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، مؤكداً التزام طهران بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير فؤاد حسين للسفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، في العاصمة بغداد، لبحث تداعيات التصعيد الأمني الأخير ومساعي التهدئة في المنطقة.

اعتذار إيراني وتوضيح للموقف



وأوضح حسين خلال اللقاء أن السلطات الإيرانية أعربت عن اعتذارها بشأن استهداف قوات البيشمركة، مشيرةً إلى أن الهجوم لم يكن يستهدف مقرات تابعة لهذه القوات عن عمد، بل وقع نتيجة "خطأ في تحديد المواقع المستهدفة"، كما أكد الجانب الإيراني عزمه فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

تبادل التعازي وتصاعد التوتر



من جانبه، قدم السفير الفرنسي تعازي باريس بضحايا الهجمات التي طالت قوات البيشمركة، إضافة إلى العمليات العسكرية التي استهدفت القوات في محافظتي الأنبار والحبانية خلال الأيام الماضية. في المقابل، أعرب حسين عن تعازيه للحكومة الفرنسية بمقتل أحد عسكرييها في إقليم كوردستان، إثر هجوم غادر نفذته عناصر خارجة عن القانون.

تحركات دبلوماسية للتهدئة



وبحث الجانبان الجهود الدبلوماسية الجارية في العواصم الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس يشهد فيه العراق ضغوطاً أمنية متزايدة، وسط محاولات حكومية لضبط الإيقاع الأمني ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.