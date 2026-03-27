مديرية نفط أربيل تعلن خطة توزيع الغاز المنزلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في محافظة أربيل، اليوم الجمعة، عن بدء توزيع وجبة جديدة من الغاز المنزلي على المواطنين اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وسط تأكيدات رسمية بوجود عجز كبير في الإمدادات الواصلة للمحافظة.

وقال مسؤول التفتيش والمتابعة في المديرية، سالار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المديرية ستباشر غداً السبت توزيع 30 ألف أسطوانة غاز منزلي في عموم حدود المحافظة، بما في ذلك الأقضية والنواحي ومركز المدينة، وذلك عبر نظام البطاقة الإلكترونية.

وفي سياق استعراضه للواقع الميداني، كشف محمد عن فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن الكميات التي تصل إلى أربيل حالياً "قليلة جداً ولا تسد الرمق"، حيث يستقبل المركز ما بين 3 إلى 4 صهاريج فقط يومياً، في حين تبلغ الحاجة الفعلية للمحافظة ما بين 16 إلى 18 صهريجاً يومياً (بواقع 20 طناً لكل صهريج).

واختتم مسؤول التفتيش والمتابعة تصريحه بالـتأكيد على أن الجهود الحكومية مستمرة لتأمين كميات إضافية من الغاز.

موضحاً أن الهدف الحالي هو تنظيم عملية التوزيع لضمان حصول كل عائلة على أكثر من أسطوانتين شهرياً عبر النظام الإلكتروني المعتمد، لضمان العدالة في التوزيع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.