سوران.. غرق 5 أشخاص خلال 5 أيام والدفاع المدني يوجه تحذيرات عاجلة للسياح

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في قضاء "سوران"، اليوم الجمعة، عن إحصائية لحالات الغرق المسجلة خلال الأسبوع الجاري، معلنةً رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع مناسيب المياه ومخاطر الفيضانات في المنطقة.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أعرب كاروان ميراودلي، المدير العام للدفاع المدني في سوران، عن أسفه لتسجيل 5 حالات غرق خلال الأيام الخمسة الماضية فقط ضمن حدود المنطقة.

وأوضح ميراودلي أن "الارتفاع الملحوظ في مستويات مياه الأنهار جعل من ضفافها مناطق عالية الخطورة".

مؤكداً صدور توجيهات بوضع كافة فرق حماية الأنهار في حالة تأهب تام خلال عطلة نهاية الأسبوع (الخميس، الجمعة والسبت)، مع نشر 14 نقطة مراقبة إضافية في المواقع الاستراتيجية والخطرة.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية، أكد ميراودلي بدء حملة مشتركة مع هيئة السياحة لتسييج المناطق السياحية المحاذية للمياه وتأمين الحواف الخطرة.

موجّهاً نداءً شديد اللهجة للمواطنين والسياح بالقول: إن التهاون بالروح من أجل التقاط صورة أو مقطع فيديو هو مغامرة غير محسومة النتائج؛ فعدم الإلمام بجغرافية المنطقة وعمق المياه أدى لکارث مفجعة لا يمكن تداركها.

وفي ختام بيانه، أصدر الدفاع المدني مجموعة من التوصيات العاجلة للأهالي، تضمنت:

1- ضرورة اختيار أماكن للتنزه بعيدة عن مجاري الأنهار والمنحدرات المائية.

2- توخي الحذر من خطر انهيار الصخور في المناطق الجبلية والوعرة نتيجة استمرار هطول الأمطار.

3- تجنب ركن المركبات أسفل المنحدرات الجبلية أو "الرواز" الصخرية لتفادي الإصابات المباشرة.