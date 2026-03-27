"توقيع ترامب" على الدولار يثير جدلاً قانونياً وسياسياً في واشنطن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن الأوراق النقدية الجديدة للدولار ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترامب، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي لا يزال في منصبه. ويأتي هذا القرار تزامناً مع الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، ستخرج العملة الجديدة عن التقليد التاريخي الذي يحصر التواقيع على الأوراق النقدية في "أمين خزينة الولايات المتحدة" و"وزير الخزانة"، حيث ستحمل الإصدارات المرتقبة توقيعي الرئيس ترامب ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.

وأشاد الوزير بيسنت في بيان رسمي بهذه الخطوة، معتبراً إياها تجسيداً لما وصفه بـ "النمو الاقتصادي غير المسبوق وهيمنة الدولار" تحت قيادة ترامب. وأضاف: "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا وللرئيس ترامب من إصدار أوراق نقدية تحمل توقيعه في هذه الذكرى الوطنية المجيدة".

في سياق متصل، وافقت لجنة استشارية على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب، تخليداً لذكرى استقلال البلاد في 4 يوليو 1776. ورغم أن هذه العملة الذهبية تفتقر لصفة التداول النقدي، إلا أن قيمتها في سوق المقتنيات قد تتجاوز ألف دولار.

من جهتهم، انتقد الديمقراطيون هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه يتعارض مع القانون الفدرالي الذي يحظر ظهور صور الرؤساء الأحياء على العملة الأميركية، معتبرين الخطوة محاولة لتجاوز الأعراف المتبعة وتسييس العملة الوطنية.