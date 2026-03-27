محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة قيادة ميليشيا موالية للأسد

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت الجمعة في برلين محاكمة سوري متهم بقيادة ميليشيا موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، وذلك بتهمة القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويواجه أنور س. (41 عاما) اتهامات بالمساعدة في اضطهاد معارضي الرئيس السوري المخلوع، في أعقاب الانتفاضة المناهضة للحكومة التي اندلعت في العام 2011.

ووفق المدعين الألمان، فقد كان أنور س. يقود ميليشيا محلية موالية للأسد. وأشاروا إلى أنّه وأنصاره كانوا يستهدفون متظاهرين ويعتدون عليهم بوحشية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت المدعية أنتونيا إرنست من أمام المحكمة، إنّ "التقارير أفادت بأنّه كان يتم تسليم المحتجزين إلى الشرطة وقوات الأمن، وكانوا يُسجنون في سجون مختلفة في سوريا، وتعرّضوا للتعذيب الشديد ولظروف لاإنسانية في تلك السجون".

ويشتبه في أنّ المتهم قتل متظاهرا. وبحسب المدعين، فقد كان أنور س. من ضمن مجموعة استخدمت مسدسات صعق كهربائي وهراوات لضرب الضحية مرارا وتكرارا، ما أدى إلى إصابته بسكتة قلبية ووفاته.

وأضاف المدعون أنّ الهدف من عملية القتل، تمثّل في إسكات معارضين للحكومة، ما يجعل من التهم التي يواجهها أكثر خطورة بموجب القانون الألماني.

وإضافة إلى الاتهام بالقتل، يواجه أنور س. ثماني تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي في محكمة برلين.

وقال أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان أثناء حضوره بدء المحاكمة، "أنا سعيد ببدء المحاكمة الآن".

وبعد سنوات من التحقيقات، أعرب عن أمله في "صدور الحكم قريبا".

وكان المشتبه به يقيم في برلين عندما ألقي القبض عليه في نهاية أيلول/سبتمبر.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف تموز/يوليو.