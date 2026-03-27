مدير سد دوكان: منسوب المياه ارتفع 21 متراً منذ بداية العام

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير سد دوكان، كوجر جمال، عن انتعاش ملحوظ في مناسيب المياه المخزنة بالسد نتيجة موجات الأمطار المتلاحقة التي شهدها إقليم كوردستان مؤخراً.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، مساء اليوم الجمعة، أوضح جمال أن منسوب المياه في السد سجل ارتفاعاً إجمالياً بلغ 21 متراً عمودياً منذ مطلع العام الحالي.

مشيراً إلى أن موجة الأمطار الحالية التي تضرب المنطقة منذ أول أيام عيد الفطر، ساهمت وحدها برفع المنسوب بمقدار 5 أمتار عمودية.

وحول احتمالات وصول السد إلى طاقته الاستيعابية القصوى (المفيض)، استبعد مدير السد حدوث ذلك في الوقت القريب.

مؤكداً أن السد لا يزال بحاجة إلى زيادة إضافية في المنسوب تقدر بنحو 13 متراً عمودياً ليصل إلى مرحلة الامتلاء الكلي.

وتشير البيانات الفنية إلى أن حجم المياه المخزنة في سد دوكان بلغت نسبته نحو 60% من إجمالي القدرة التخزينية للسد البالغة 7.2 مليار متر مكعب، حيث يستقر حجم الخزين الحالي عند حاجز 3.5 مليار متر مكعب.

من جانبها، أكدت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم أن موجة الأمطار التي بدأت في الـ 20 من آذار الجاري ستستمر تأثيراتها بشكل متقطع (خفيفة إلى متوسطة) حتى منتصف الأسبوع المقبل.

فيما سجلت محطات الرصد كميات متفاوتة من الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق الإقليم.