العمليات المشتركة: بغداد وواشنطن تتفقان على منع استخدام أراضي العراق منطلقاً للهجمات

أربيل (كوردستان 24)- عقدت "لجنة التنسيق المشتركة العليا" بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس 26 آذار 2026، اجتماعها الأول المندرج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية وسنوات التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية التي توجت بهزيمة تنظيم "داعش".

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي لمنع الهجمات الإرهابية، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي عدوان يستهدف الشعب العراقي، أو القوات الأمنية والمرافق الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تأمين الأفراد الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي.

وشدد البيان المشترك الصادر عن اللجنة على الالتزام المتبادل بإبقاء العراق خارج نطاق النزاعات العسكرية الجارية في المنطقة، مع الاحترام الكامل لسيادته الوطنية. كما أكد الجانبان دعمهما لجهود العراق في ضمان عدم استغلال أراضيه أو مجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديد أمنه الخاص أو أمن الدول المجاورة ودول المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وفق رؤية تعطي الأولوية للعمل الميداني العراقي، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وصون استقرار وسيادة البلاد.