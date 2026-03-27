فيدان: نقل الاجتماع الوزاري الرباعي إلى باكستان لضمان مشاركة إسلام آباد

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن باكستان قد تستضيف خلال اليومين المقبلين اجتماعا وزاريا بين باكستان والسعودية ومصر وتركيا بشأن الحرب في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان.

وقال فيدان لوسائل إعلام تركيّة "كنا قد خططنا في البداية لعقد هذا الاجتماع في تركيا (...) بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية. ولكن نظرا لضرورة بقاء نظرائنا الباكستانيين في بلادهم، فقد نقلنا الاجتماع إلى باكستان. ومن المحتمل أن نلتقي هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبحسب فيدان، ستجمع هذه المحادثات وزراء خارجية الدول الأربع المعنية.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لإجراء محادثات مباشرة في باكستان.

وبينما ترفض طهران الاعتراف بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، قدم الإيرانيون "رسميا"، عبر وسيط باكستاني، ردا على خطة أميركية من 15 بندا، وفق ما أوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الخميس نقلا عن مصدر لم تسمّه.