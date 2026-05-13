وصول نحو ألفي حاج من كوردستان إلى السعودية لأداء مناسك الحج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، وصول نحو ألفي حاج من الإقليم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن رحلات الحجاج تسير وفق الخطة المقررة ومن دون أي مشاكل أو معوقات.

وأوضح كاروان ستوني، أن الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة باشروا بأداء مناسكهم الدينية، فيما غادر اليوم أيضاً أول وفد من حجاج محافظة حلبجة باتجاه السعودية، ويضم 147 حاجاً، ليرتفع بذلك عدد حجاج كوردستان الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة إلى أكثر من ألفي حاج.

وأشار إلى أن جميع حجاج كوردستان يتوجهون هذا العام جواً إلى السعودية، وذلك بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مبيناً أن الرحلات تنطلق عبر مطاري أربيل الدولي والسليمانية الدولي.

وأكد أن الجهات المعنية وفّرت تسهيلات واسعة للحجاج منذ لحظة مغادرتهم المطارات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات السفر ونقل الأمتعة، إضافة إلى تقديم خدمات صحية يومية من خلال فرق طبية ترافق الحجاج لمتابعة أوضاعهم الصحية.

كما أشار إلى توفير ثلاث وجبات طعام يومياً للحجاج، تُقدَّم بإشراف طهاة من كوردستان داخل 22 صالة طعام مخصصة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.

وفي ختام تصريحه، طمأن المتحدث جميع المواطنين الذين تم قبولهم ضمن موسم الحج لهذا العام، مؤكداً أن جدول تفويج الحجاج يسير بانسيابية تامة، ومن المقرر أن يصل آخر وفد من حجاج كوردستان إلى السعودية يوم 17 مايو 2026.