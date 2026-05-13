غداً.. الجلسة الثانية لمحاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلن دانا تقي الدين، عضو الفريق القانوني للاهور شيخ جنكي، أن محكمة جنايات السليمانية ستعقد غداً الخميس، 14 أيار 2026، الجلسة الثانية لمحاكمة موكله وعدد من المتهمين الآخرين الذين مثلوا أمام القاضي في الجلسة السابقة.

وأوضح تقي الدين في تصريح لـ "كوردستان 24"، أنه من المتوقع حضور جميع المتهمين في جلسة الغد، حيث ستستأنف المحكمة إجراءاتها من حيث انتهت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الجلسة تلاوة محاضر التحقيقات التي أجرتها قوات "الآسايش" مع المتهمين.

وكشف المحامي عن طبيعة التهم الموجهة لموكله، مبيناً أنها تنقسم إلى قضيتين؛ الأولى وفق المادة (56) المتعلقة بتهم محاولة القتل وتدبير "انقلاب"، وتضم لاهور شيخ جنكي وشقيقه (پولاد) و10 أشخاص آخرين، أما القضية الثانية فتأتي وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي.

وانتقد تقي الدين المسار القانوني للقضية، قائلاً: "الصبغة القانونية في هذا الملف ضعيفة جداً، في حين تطغى عليه الصبغة السياسية وبقوة"، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال كان يجب أن تنفذها الشرطة، إلا أنه تم استخدام قوات حزبية ووحدات من (الكوماندوز) والآسايش لمداهمة منازل المتهمين.

من جانبه، نقل رحمن غريب، منسق مركز "مترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، مشاهداته من داخل القاعة خلال الجلسة الأولى، واصفاً لاهور شيخ جنكي بأنه دخل القاعة "بوجه بشوش" وحيّا الحاضرين بيده.

وذكر غريب أن الادعاء عرض مقاطع فيديو وصوراً عبر جهاز (الداتاشو) تتضمن مشاهد لمسلحين فوق أسطح المباني، قيل إنها أدلة على "محاولة الانقلاب". وأضاف أن الجلسة شهدت تلاوة أقوال المشتكيين (بافل طالباني وقوباد طالباني) اللذين اتهما لاهور ومجموعته بمحاولة اغتيالهما باستخدام قناصين وإسقاط طائرة مروحية.

وشهدت الجلسة السابقة طلباً من لاهور شيخ جنكي بإحالة ملفه إلى محكمة التمييز، حيث خاطب القاضي قائلاً: "لدي خلافات سابقة مع المشتكين، وقد قُتل خمسة من المقربين مني دون أن تتحرك ملفاتهم قضائياً".

تعود جذور القضية إلى ليلة 22 آب 2025، حين اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط فندق "لالزار" بمدينة السليمانية بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني، ومسلحين تابعين للاهور شيخ جنكي. وانتهت المواجهات التي استمرت لساعات باعتقال لاهور وعشرات من أنصاره، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

يُذكر أن السلطات القضائية كانت قد أطلقت سراح وجبات من المعتقلين في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، كان آخرهم إطلاق سراح 12 شخصاً من حماية لاهور شيخ جنكي في 20 نيسان الجاري، بعد إفراجات مماثلة شملت العشرات في كانون الثاني وشباط ونيسان من العام الحالي.