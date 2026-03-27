مقتل 8 أشخاص على الأقل بعدما جرفتهم السيول في اليمن

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في حصيلة أولية بعد أن جرفتهم سيول اثر نزول أمطار غزيرة في اليمن، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الجمعة.

واجتاحت منطقة النجيبة بمديرية المخا، ومناطق متفرقة من مديرية موزع في غرب محافظة تعز، سيول قوية فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ونقلت الوكالة عن مدير عام مديرية المخا سلطان محمود "إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وتضرر نحو 50 منزلا، كحصيلة أولية".

كما نقلت الوكالة وفاة ثلاثة أشخاص غرقا في مديرية موزع، إلى جانب تضرر عشرات المنازل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عدد من المفقودين في المناطق المتضررة.