أردوغان يحذر من تداعيات الصراع الإقليمي على الاستقرار العالمي: "البشرية جمعاء تدفع الثمن"

أربيل (كوردستان24)- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، من أن استمرار النزاعات المسلحة في المنطقة يفرض تكاليف باهظة تتجاوز أطراف الصراع لتشمل المجتمع الدولي بأسره، مؤكداً أن الآثار السلبية لهذه الحرب باتت ملموسة في قطاعات الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد العالمية.

تحذيرات من اتساع رقعة التأثير



وخلال كلمة ألقاها في اجتماع "استراتيجية تركيا" ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بقصر "دولمة باهتشة" في إسطنبول، وصف أردوغان الصراع الدائر بأنه "حرب عبثية وغير ضرورية"، مشيراً إلى أن العالم يشعر بعمق باهتزازات هذه الأزمة في أسواق الإنتاج، وتقنية المعلومات، وشبكات النقل.

وأضاف الرئيس التركي: "إذا لم تنتهِ هذه الاشتباكات، فإن الكلفة التي ستُدفع سوف تتفاقم، ولن يكون للمسافة الجغرافية أي معنى في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن الدول في مختلف القارات ستتأثر بشكل مباشر، لا سيما في مجال أمن الطاقة.

انتقاد غياب الدبلوماسية



وأعرب أردوغان عن أسفه لتراجع لغة الحوار، قائلاً: "بينما توجد فرصة لإيجاد أرضية مشتركة عبر الدبلوماسية، فإننا كعائلة دولية نتحمل جميعاً عبء تخريب هذه السبل"، محذراً من أن النظام الدولي يدخل مرحلة أكثر تنافسية وهشاشة، ما يهدد النظام الاقتصادي العالمي من جبهات متعددة، ويزيد من السياسات الحمائية التي تضعف الاقتصادات المستقرة.

سياق الصراع



تأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، إثر عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف في إيران، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة شملت قيادات رفيعة، وسط ردود إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع إسرائيلية ومصالح أمريكية في المنطقة، مما أثار إدانات واسعة بسبب الأضرار التي طالت أعياناً مدنية وسقط جراءها ضحايا من المدنيين في عدة دول.