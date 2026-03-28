للمرة الثالثة.. "كتائب حزب الله" تمدد مهلة عدم استهداف السفارة الأمريكية وتتهم دولاً مجاورة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت "كتائب حزب الله" في العراق، الجمعة، تمديد مهلة عدم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة خمسة أيام إضافية، فيما وجهت اتهامات صريحة لكل من الأردن والسعودية والكويت بأن أراضيها باتت منطلقاً للهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد العراق.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، 28 آذار 2026، قال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد عساف: "إن الدفاع عن الأرض والمقدسات لا يحتاج إلى رخصة ممن ينسقون مع الأعداء"، مشيراً إلى أن المهلة تم تمديدها لخمسة أيام أخرى، ومحذراً من وصفهم بـ "الخونة والجبناء" من مغبة اختبار "صبر المقاومة".

وأضاف البيان أن معظم "الأعمال الإجرامية" التي تستهدف العراقيين وتنتهك سيادة البلاد عبر الطائرات المسيرة تنطلق من قواعد في الأردن والسعودية والكويت.

كما هاجم عساف الأطراف التي تسعى لنزع سلاح الفصائل، معتبراً أن "الذين يعملون ليلاً ونهاراً على مشروع نزع السلاح هم جزء من المشروع الصهيوني-الأمريكي لتقديم المضحين كقرابين لترامب ونتنياهو".

وهذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها "كتائب حزب الله" مهلة تعليق الهجمات على السفارة الأمريكية. وأكد البيان في جانب آخر أنه "لن تشكل أي حكومة جديدة في العراق ما لم تحمل ختم المقاومة الإسلامية"، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ "الطرف الآخر" عبر وسيط بآلية الرد على أي خرق قد يحدث.