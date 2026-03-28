حريقان في الإمارات إثر هجمات إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريقين فجر السبت في منطقة صناعية عقب هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وقالت الإمارات فجر السبت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، اذ تواصل طهران هجماتها على دول خليجية مع مرور شهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وكتبت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة "اكس" "تتعامل الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ثم ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان أن السلطات في إمارة أبوظبي تتعامل مع حريقين اندلعا "في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد"، وذلك جراء "سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي".

وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي أن "الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة".