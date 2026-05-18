البحرية الإسرائيلية تبدأ عملية اعتراض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأت وحدات من سلاح البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم، عملية عسكرية للسيطرة على "أسطول الصمود" الذي انطلق من تركيا في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، أن وحدات من "الكوماندوز البحري" (شيطيت 13) بدأت تنفيذ عملية الاستيلاء على سفن الأسطول في عرض البحر، وذلك بعد فشل كافة المحاولات الدبلوماسية لمنع وصول القافلة إلى وجهتها.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر" أن البحرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات مباشرة ومشددة للناشطين على متن سفن ومراكب الأسطول، تطالبهم فيها بالتوقف الفوري عن الإبحار وإطفاء محركات السفن تمهيداً للسيطرة عليها بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه العملية، في ظل استنفار عسكري إسرائيلي واسع لمنع الأسطول من الاقتراب من سواحل قطاع غزة.