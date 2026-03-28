حاملة الطائرات جورج بوش تتجه للشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- تتجه حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج هـ. دبليو. بوش»، إلى الشرق الأوسط، للانتشار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، تمهيدًا للإشراف على العمليات الأمريكية ضد إيران.

وأوضحت مصادر متعددة لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية أن المجموعة أنهت تدريباتها في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يؤهلها للمشاركة في العمليات القتالية الكبرى.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت يو إس إس بوش ستنضم إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين الموجودتين بالفعل في المنطقة أو ستحل محل إحداهما، واللتين شاركتا في العمليات القتالية ضد إيران خلال الأسابيع الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر مؤخرًا في عدة خيارات عسكرية قد تؤدي على الأرجح إلى تصعيد النزاع، في الوقت الذي يؤكد فيه أنه يسعى لإجراء محادثات دبلوماسية مع إيران — في حين أن وضع هذه المحادثات لا يزال غامضًا.

وكانت كل من«جيرالد فورد»، و«يو إس إس أبراهام»، قد شاركتا في العمليات ضد إيران قبل تعرض «فورد» لحريق اضطرّ القوات لإرساله إلى ميناء إصلاح في كريت.

وتعكس هذه التحركات زيادة في الوجود البحري الأمريكي في أعقاب العمليات العسكرية ضد إيران، مع استمرار التوترات رغم محاولات واشنطن وطهران الدخول في محادثات سلام ما تزال في مراحلها الأولى.

ويوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي يحقق أهدافه العسكرية في الحرب المستمرة منذ أربعة أسابيع ضد إيران.

وخلال حديثه، في مستهل كلمة ألقاها أثناء فعالية في ميامي نظمها صندوق الثروة السيادي السعودي، قال ترامب إن لدى الولايات المتحدة «3,554 هدفًا آخر» لم تُستهدف بعد داخل إيران.

مضيفًا: «سيتم إنجاز ذلك بسرعة كبيرة». واعتبر أن إيران كانت في السابق دولة قوية، «لكنها لم تعد كذلك الآن»، مضيفًا: «لم يشهدوا شيئًا كهذا من قبل».