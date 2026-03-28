وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان تعلن نجاح خطة "الأمن المائي"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، السيدة بيكرد طالباني، عن نجاح الخطط العلمية والميدانية المتبعة لتأمين الأمن المائي في الإقليم، مؤكدة أن الجهود المستمرة للكوادر الفنية في المديرية العامة للسدود والمستودعات المائية قد آتت ثمارها مع بداية موسم الأمطار الحالي.

وأوضحت الوزيرة طالباني في بيان لها، أن الوزارة تمكنت من استثمار كميات الأمطار الوفيرة والإيرادات المائية لهذا العام بشكل أمثل، مما أدى إلى جمع كميات كبيرة من المياه مع ضمان أعلى معايير السلامة للسدود في مختلف مناطق الإقليم.

وكشفت طالباني عن امتلاء 20 سداً من السدود الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل وصولاً إلى مرحلة "السيروان" (الفيضان من المسيل المائي) في كافة مناطق إقليم كوردستان، مما يعزز الخزين المائي المخصص للزراعة وتغذية المياه الجوفية.

واستعرضت الوزيرة بالأرقام الحالة الراهنة لأبرز السدود الاستراتيجية في إقليم كوردستان:

سد دوكان: وصل حجم الخزين المائي فيه إلى 3.7 مليار متر مكعب، مع تسجيل زيادة يومية ملحوظة، حيث تهدف الخطة العلمية للوزارة إلى جمع أقصى كمية ممكنة من المياه مع نهاية الموسم.

سد دربنديخان: بلغ حجم المياه المخزنة فيه 2.3 مليار متر مكعب، ويتم العمل حالياً على ملئه تدريجياً ووفق خطوات علمية دقيقة.

سد دهوك: يقترب السد من الامتلاء الكامل، حيث يضم حالياً 47 مليون متر مكعب من المياه.

سد غومسبان: تمكن السد الاستراتيجي الجديد من تخزين 20 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل 60% من مجموع المياه المجمعة فيه لهذا العام، مع استمرار ارتفاع المنسوب بشكل يومي.

تثمين الجهود الفنية



واختتمت الوزيرة بيكرد طالباني بيانها بالإشادة بـ "بأنفاس ومثابرة" المدير العام للسدود ومدراء وموظفي المشاريع المائية الذين واصلوا الليل بالنهار لضمان نجاح خطة حصاد المياه، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية حكومة الإقليم لضمان مستقبل مائي مستدام للمواطنين والقطاع الزراعي.