المونيتور: ترامب يجري محادثات مع 3 مسؤولين إيرانيين كبار دون علم نتنياهو

أربيل (كوردستان 24)- كشف موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له، أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبهدف إنهاء الحرب، قد أنشأ خط اتصال مباشر مع ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في جمهورية إيران الإسلامية، وذلك دون تنسيق أو إطلاع مسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لمعلومات الموقع، التي نقلها عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، فإن ترامب تمكن من إيجاد نقطة اتصال مع المسؤولين الذين يمسكون بزمام السلطة في إيران حالياً، وهم: محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان الإيراني)، وعلي عبد اللهي (قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي)، ومجتبى خامنئي (المرشد الأعلى الجديد لإيران).

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يديرون شؤون إيران في الوقت الراهن، لكنهم لا يزالون مترددين في التوصل إلى اتفاق نهائي؛ لأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرارات الصعبة لوقف الحرب على غرار ما فعله الخميني عام 1988.

وسلط التقرير الضوء على شعور إسرائيل بالإحباط، فبالرغم من تكثيف هجماتها الجوية على مصانع الأسلحة ومستودعات الصواريخ الإيرانية، إلا أن واشنطن منعت استهداف البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة الإيراني، بل إن الولايات المتحدة قدمت وعوداً لطهران بعدم شن أي هجوم على قطاع الطاقة في البلاد حتى السادس من نيسان/أبريل المقبل.

وتؤكد مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن نتنياهو لم تكن لديه أي معلومات حول نوايا ترامب لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن عدد المكالمات الهاتفية من البيت الأبيض إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد انخفض بشكل ملحوظ.

في المقابل، قامت الولايات المتحدة عبر نائب الرئيس "جي دي فانس" ووزير الخارجية "ماركو روبيو" بالتواصل مع مسؤولين في المنطقة أواخر شهر آذار/مارس الجاري، في إشارة إلى تبني دبلوماسية جديدة لا تكون فيها تل أبيب هي صاحب القرار.