ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويشترط فتحه للتسوية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن على إيران فتح مضيق هرمز للتوصل إلى تسوية للحرب التي دخلت شهرها الثاني، مشيرا إليه باسم "مضيق ترامب".

قبل أن يضيف بسخرية أن ذلك كان عن طريق "الخطأ"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال ترامب الذي أعاد تسمية العديد من المباني في واشنطن باسمه، أن إشارته الى المضيق باسمه كان "خطأ"، لكنه استدرك "أنا لا أرتكب أخطاء".

وأكد الرئيس الأميركي مجددا أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في حين تنفي طهران وجود "مفاوضات مع الولايات المتحدة". وقال إن المحادثات جارية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

وأكد ترامب أن إيران "تتراجع" وأن قيادة طهران وبحريتها وقواتها الجوية وبرنامجها النووي تعرّضت لأضرار جسيمة.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال منتدى اقتصادي في ميامي "نتفاوض الآن، وسيكون من الرائع لو تمكنا من التوصل إلى نتيجة، لكن عليهم فتح" المضيق.

وقال "عليهم فتح مضيق ترامب - أقصد مضيق هرمز. عفوا، أنا آسف. يا له من خطأ فادح!". وفي حين أشار الى أن وسائل الإعلام ستستغل هذا التصريح، أضاف "لا أرتكب أخطاء، ليس كثيرا".

وتحدث أيضا عن أمره بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا".

وأدلى ترامب بتصريحات ساخرة مماثلة قبل أن يعيد تسمية مركز كينيدي للفنون في واشنطن "مركز ترامب-كينيدي". كما أعاد تسمية معهد للسلام في واشنطن العام الماضي مطلقا عليه اسمه.