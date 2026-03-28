هجوم بمسيّرات يلحق "أضراراً كبيرة" في رادار مطار الكويت

أربيل (كوردستان 24)- أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن وقوع "أضرار كبيرة" في نظام الرادار في مطار الكويت الدولي دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أعلن الطيران المدني السبت مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضح أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث".