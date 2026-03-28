سلطنة عُمان تعلن تعرض ميناء صلالة لهجوم بطائرتين مسيرتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العُمانية، اليوم السبت، عن تعرض ميناء صلالة الاستراتيجي لهجوم عدائي نُفذ بواسطة طائرتين مُسيرتين، أسفر عن وقوع إصابة بشرية وأضرار مادية طفيفة في مرافق الشحن، في حادثة لاقت إدانة رسمية واسعة من قبل السلطنة.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن مصدر أمني مسؤول قوله: إن طائرتين مُسيرتين استهدفتا حرم الميناء، مما أدى إلى إصابة أحد العمال الوافدين بجروح وُصفت بالمتوسطة، نُقل على إثرها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الانفجارات الناجمة عن الهجوم تسببت في أضرار محدودة طالت إحدى الروافع الضخمة في مرافق الميناء، دون أن تؤدي إلى توقف كامل للحركة الملاحية.

وفي بيان رسمي شديد اللهجة، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها القاطعة لهذه "الاستهدافات الغاشمة" التي تمس أمنها وسيادتها، مشددة على أنها لن تتهاون في حماية منشآتها الحيوية.

وأكدت الحكومة العُمانية أنها باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الكفيلة بالحفاظ على استقرار البلاد وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في المنشآت الاقتصادية.

ويعد ميناء صلالة واحداً من أهم الموانئ الحيوية في المنطقة، ويشكل ركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية نظراً لموقعه الاستراتيجي على بحر العرب.

تأتي هذه الحادثة لتضع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لضمان تأمين الممرات الملاحية والمنشآت النفطية والتجارية في السلطنة.