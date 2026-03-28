هاكان فيدان يحذر: واشنطن وتل أبيب تجران المنطقة نحو "حرب شاملة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من خطورة التصعيد الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية يهدد بإشعال حرب شاملة قد تأتي على الأخضر واليابس في المنطقة بأسرها.

وفي مقابلة تلفزيونية بُثت اليوم، أكد فيدان أن الأولوية القصوى لتركيا في الوقت الراهن هي وقف القتال ومنع تمدد الصراع، قائلاً: "هدفنا الأول هو كبح جماح الحرب، ومن الحيوي جداً بالنسبة لنا منع توسع رقعتها"، مشيراً إلى أن هذا النزاع بدأ بطرق غير قانونية ومخاطر اتساعه تتزايد يوماً بعد يوم.

وكشف وزير الخارجية التركي عن تطورات في المسار الدبلوماسي، موضحاً أن عملية التفاوض وصلت إلى مرحلة معينة. وأضاف: "يبدو أن هناك خطوات قد اتخذت في إطار الدبلوماسية، حيث بدأ الحوار فعلياً وهناك تبادل للرسائل بين الأطراف المتنازعة عبر وساطة تقوم بها دولة باكستان".

وفي سياق تحليله للأبعاد الاستراتيجية للأزمة، حذر فيدان من "لعبة" تقودها إسرائيل تهدف إلى ضرب استقرار الدول الإسلامية. وقال: "إسرائيل تسعى لجر الدول الإسلامية إلى صراعات داخلية وطويلة الأمد فيما بينها، وزرع بذور الفتنة لجعل أي تقارب أو وحدة بين المسلمين أمراً مستحيلاً"، مشدداً على أن تركيا تعمل جاهدة لإحباط هذا المخطط.

كما انتقد فيدان النفوذ الإسرائيلي الطاغي على السياسة الأمريكية، معتبراً أن الحديث عن هيمنة اللوبي الإسرائيلي في واشنطن "لم يعد مجرد نظرية مؤامرة، بل بات حقيقة واقعة يناقشها النخب والمثقفون بجدية".

واختتم فيدان تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا تركز جهودها لحماية أمنها القومي وإبعاد البلاد عن نيران هذا الصراع، لافتاً إلى أن دول الخليج بدأت تلمس بالفعل التداعيات السلبية لهذه التوترات. كما وجه دعوة إلى الولايات المتحدة بضرورة ممارسة "ضغط حقيقي" على إسرائيل، خاصة في حال التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، لضمان استقرار المنطقة.