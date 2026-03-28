بزشكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لدول المنطقة: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم السبت 28 آذار 2026، تحذيراً صارماً إلى دول المنطقة، داعياً إياها إلى منع "الأعداء" من استخدام أراضيها كمنطلق لإدارة العمليات العسكرية إذا كانت ترغب في الحفاظ على استقرارها.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أكد بزشكيان أن طهران شددت مراراً على أنها لن تبادر بشن أي هجوم استباقي، لكنه استدرك قائلاً: "إذا ما تعرضت بنيتنا التحتية أو مراكزنا الاقتصادية لأي استهداف، فإن ردنا سيكون قاصماً وشديداً للغاية".

وأضاف الرئيس الإيراني في رسالته الموجهة لدول الجوار، أن تحقيق التنمية والأمن في المنطقة يمر عبر بواببة عدم السماح للقوى المعادية بإدارة الحروب انطلاقاً من أراضي تلك الدول.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً كبيراً منذ اندلاع المواجهات في 28 من الشهر الماضي، حيث نفذت إسرائيل والولايات المتحدة سلسلة هجمات طالت حقول النفط والغاز ومنشآت تابعة للبرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه على طهران، حيث منحها مهلة أيام قليلة لإعادة فتح مضيق هرمز، مهدداً بقطع التيار الكهربائي العام عن البلاد وتدمير البنية التحتية للطاقة في حال استمرار إغلاق الممر المائي الدولي.