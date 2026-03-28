التعليم العالي بإقليم كوردستان: استئناف الدوام الرسمي في كافة المؤسسات غداً الأحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، عن استئناف الدوام الرسمي في كافة دوائرها ومؤسساتها والجامعات التابعة لها، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 29 آذار 2026.

يأتي هذا القرار مع انتهاء العطلة الرسمية المقررة بمناسبة عيدي الفطر ونوروز، حيث من المقرر أن تعاود كافة الملاكات الإدارية والتعليمية والطلبة مزاولة أعمالهم وفقاً للجدول الزمني المعتاد.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام جميع الموظفين والتدريسيين بساعات الدوام الرسمي المقررة في كافة الأقسام والكليات والمراكز البحثية، لضمان سير العملية التعليمية والإدارية بانسيابية كاملة وبما يخدم المصلحة العامة.