باكستان تعلن عن اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر لتهدئة الاوضاع

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت باكستان السبت أن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر سيزورون إسلام آباد الأحد والاثنين لعقد اجتماع رباعي في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون "في إسلام آباد في 29 و30 آذار/مارس" بهدف إجراء "محادثات معمّقة حول جُملة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتّر في المنطقة".

وسيجتمع الوزراء أيضا برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وقد أجرى شريف السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إطار التحضيرات للاجتماع، وفق ما أفاد مصدر حكومي باكستاني وكالة فرانس برس. وقد سبق للمسؤولين أن بحثا في الأسابيع الأخيرة بشأن سبل احتواء النزاع والوساطة الباكستانية.

وكتب شريف في منشور لاحق على اكس "أكّدت استنكار باكستان الشديد للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، بما فيها الضربات الأخيرة التي استهدفت البنى التحتية المدنية وأعربت عن تضامن باكستان مع شعب إيران الباسل".

وأضاف "أبلغته بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان بمشاركة الولايات المتحدة ودول شقيقة من الخليج والأمّة الإسلامية بغية تيسير الحوار وخفض التصعيد".

وأكّدت مصر من جانبها مشاركتها في الاجتماع الرباعي في باكستان.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أثار الجمعة مسألة الاجتماع.

برزت باكستان في الأيّام الأخيرة كميسّر محتمل للمفاوضات بين الأطراف في الحرب التي دخلت السبت شهرها الثاني، نظرا لعلاقاتها الجيّدة بكلّ من إيران والولايات المتحدة وروابطها الوطيدة بدول الخليج العربية.

وترفض إيران الإقرار بوجود "مفاوضات" مع الجانب الأميركي، لكنها أكدت تبادل رسائل عبر "دول صديقة". ونقلت وكالة تسنيم الخميس عن مصدر لم تحدّد هويته، أن طهران أرسلت "رسميا" عبر الوسيط الباكستاني ردّا على خطّة أميركية من 15 بندا لإنهاء الحرب.

واندلعت الحرب في 28 شباط/فبراير بضربات أميركية إسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وامتدّت إلى منطقة الخليج ودول عربية أخرى مع ارتدادات انعكست على العالم أجمع.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية