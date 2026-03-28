الجيش السوري يعلن إحباط هجوم بمسيرات "منطلقة من العراق" استهدف قاعدة التنف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم السبت، عن تصدي قواتها لهجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة "التنف" العسكرية الواقعة في الجنوب السوري، مؤكدة أن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة العمليات، علي محمود، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية والقوات المرابطة تمكنت من اعتراض الهجوم الذي كان يحاول استهداف القاعدة، مشيراً إلى أن التحقيقات أكدت أن المسيرات شُقّت طريقها من داخل العمق العراقي باتجاه منطقة التنف.

وتكتسب قاعدة "التنف" أهمية استراتيجية كبرى لوقوعها عند المثلث الحدودي الذي يربط سوريا والعراق والأردن، وهي منطقة تشهد توترات مستمرة وتتعرض بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل جماعات مسلحة تتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً لعملياتها.

يُذكر أن منطقة التنف تضم أيضاً قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، والتي تعرضت بدورها لسلسلة من الهجمات بمسيرات انتحارية خلال الفترات الماضية.

وفي سياق متصل، يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من هجوم مماثل استهدف قاعدة "خراب جير" في شمال شرق سوريا (غرب كوردستان) يوم الاثنين الماضي، 23 آذار 2026، حيث نُفذ الهجوم بواسطة ست طائرات مسيرة.

وكان نائب وزير الدفاع السوري للمنطقة الشرقية، سيبان حمو، قد أدان ذلك الهجوم في بيان سابق، مؤكداً أن "الاعتداء نُفذ بصواريخ ومسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية". وقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب أولياء الله" مسؤوليتها عن استهداف قاعدة "خراب جير".

جدير بالذكر أن قاعدة "خراب جير" كانت تُستخدم سابقاً من قبل القوات الأمريكية، إلا أنها تخضع حالياً لسيطرة قوات أسايش (شمال شرق سوريا) وقوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية، وتخلو تماماً من أي تواجد عسكري أمريكي في الوقت الراهن.