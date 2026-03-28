حاملة طائرات أمريكية تصل إلى ميناء كرواتي بعد انتهاء أعمال الصيانة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت البحرية الأمريكية اليوم عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر. فورد" إلى ميناء سبليت في كرواتيا.

قبل وصولها إلى سبليت، كانت "فورد" تخضع لأعمال صيانة في قاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة كريت اليونانية، وذلك بعد اندلاع حريق في منطقة غسيل الملابس على متنها في 12 مارس/آذار. وأكد الجيش الأمريكي حينها أن الحريق لم يكن له صلة بالقتال. وكانت حاملة الطائرات قد شاركت في عمليات أمريكية ضد إيران قبل اندلاع الحريق.

وكانت "فورد"، وهي أحدث حاملة طائرات في أسطول البحرية الأمريكية، قد أُرسلت إلى الشرق الأوسط في فبراير/شباط الماضي لممارسة المزيد من الضغط على إيران. وكانت قد نُشرت سابقاً في منطقة الكاريبي ضمن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا.





