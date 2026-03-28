استهداف مقر "قيادة عمليات شمال وشرق دجلة" في كركوك بضربات جوية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية ومحلية في محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة ومحيطها، جراء استهداف جوي طال مقارَّ عسكرية تابعة لهيئة الحشد الشعبي.

ووفقاً لما نقلته مصادر صحفية، فقد سُمع دوي انفجارين في محيط مطار كركوك الدولي وجهة حي "بدر". وتشير المعلومات الأولية إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر مقراً تابعاً لـ "قيادة عمليات شمال وشرق دجلة" التابعة للحشد الشعبي، والمتمركزة داخل حرم المطار وفي مناطق حيوية أخرى بالمحافظة.

سلسلة استهدافات مستمرة:

يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من اعتداءات مشابهة؛ إذ تعرضت قطعات اللواء 15 التابع للقيادة ذاتها لغارات جوية وصفتها الهيئة بـ"العدوان الصهيوني الأمريكي" في مواقع خلفية، كما استهدف قصفٌ جوي مكتب استخبارات القيادة في قضاء الدبس.

الخسائر والوضع الميداني:

بشرياً: لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي يحدد الحصيلة النهائية للضحايا، إلا أن تقارير أولية تحدثت عن وقوع إصابات في صفوف المنتسبين.

ميدانياً: تشهد سماء كركوك تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول مواقع الانفجارات وباشرت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.